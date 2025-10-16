Araqchi réaffirme l’engagement indéfectible envers la cause palestinienne

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : S’exprimant au nom de la République islamique d’Iran, Araqchi a réaffirmé « l’engagement indéfectible » du MNA envers la juste cause palestinienne, estimant qu’elle « représente la justice, le droit à l’autodétermination et la libération de l’occupation et de la domination coloniale ».

Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et durable, à la levée du blocus de Gaza, à la protection effective des civils et à l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire, conformément au droit international humanitaire.

Le chef de la diplomatie iranienne a exhorté les États membres à soutenir les mécanismes de responsabilité, y compris les démarches devant les juridictions internationales, et à promouvoir un embargo sur les armes contre le régime sioniste jusqu’à l’arrêt des agressions.

Araqchi a insisté sur l’unité et l’action concertée des pays du MNA afin de mettre fin à l’occupation, aux implantations illégales et aux politiques de colonisation, et de faire avancer une solution fondée sur les droits inaliénables du peuple palestinien.

L’Iran a réitéré sa position de principe en faveur de la cause palestinienne et de la défense des droits des peuples opprimés, en accord avec les normes du droit international et les valeurs du Mouvement des non-alignés.



