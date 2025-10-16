Al-Qassam : L'extraction des corps des prisonniers sionistes nécessite un équipement spécial

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Al-Yaum, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé qu'elles avaient rempli leurs engagements concernant la remise des corps des prisonniers sionistes.
Les Brigades Al-Qassam ont souligné que la Résistance avait agi conformément à ce qui avait été convenu et ont ajouté : « La Résistance a remis tous les prisonniers sionistes vivants et les corps en sa possession. »
Al-Qassam a également déclaré que « l'extraction des corps restants sous les décombres nécessite de grands efforts et un équipement spécial, et nous nous efforcerons de clore ce dossier. »
Le journal « Times of Israel » avait précédemment affirmé, citant ses sources, que le mouvement Hamas avait informé les médiateurs de sa décision de remettre les corps de quatre autres prisonniers sionistes à Tel Aviv ce mercredi.
Selon ce rapport, avec la remise des corps de ces prisonniers sionistes, le nombre total de corps remis atteint 12.
Conformément à l'accord de cessez-le-feu, les corps de 28 prisonniers sionistes doivent être remis à la partie israélienne. Hier, quatre autres corps ont été remis à la Croix-Rouge.
Cependant, la découverte des corps des prisonniers sionistes sous les décombres après 2 ans de guerre à Gaza représente un défi majeur, et pour cette raison, les analystes estiment que le régime sioniste utilise ce prétexte pour restreindre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
Votre commentaire