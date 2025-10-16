Al-Qassam : L'extraction des corps des prisonniers sionistes nécessite un équipement spécial

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Al-Yaum, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé qu'elles avaient rempli leurs engagements concernant la remise des corps des prisonniers sionistes.

Les Brigades Al-Qassam ont souligné que la Résistance avait agi conformément à ce qui avait été convenu et ont ajouté : « La Résistance a remis tous les prisonniers sionistes vivants et les corps en sa possession. »

Al-Qassam a également déclaré que « l'extraction des corps restants sous les décombres nécessite de grands efforts et un équipement spécial, et nous nous efforcerons de clore ce dossier. »

Le journal « Times of Israel » avait précédemment affirmé, citant ses sources, que le mouvement Hamas avait informé les médiateurs de sa décision de remettre les corps de quatre autres prisonniers sionistes à Tel Aviv ce mercredi.

Selon ce rapport, avec la remise des corps de ces prisonniers sionistes, le nombre total de corps remis atteint 12.

Conformément à l'accord de cessez-le-feu, les corps de 28 prisonniers sionistes doivent être remis à la partie israélienne. Hier, quatre autres corps ont été remis à la Croix-Rouge.

Cependant, la découverte des corps des prisonniers sionistes sous les décombres après 2 ans de guerre à Gaza représente un défi majeur, et pour cette raison, les analystes estiment que le régime sioniste utilise ce prétexte pour restreindre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.