Selon l'agence de presse Abna, le site d'information Middle East Eye a rapporté que le Yémen, en adoptant une position ferme et puissante, a conditionné la cessation de ses opérations au respect par le (régime) israélien des accords existants.

Ce média britannique a souligné que cette position est un signe clair de l'autorité politique et militaire de Sanaa face aux pressions américaines et de Tel-Aviv.

Selon le rapport de Middle East Eye, un certain nombre d'experts et d'analystes militaires ont souligné que les forces yéménites ont fait preuve d'une performance puissante et efficace sur le champ de bataille au cours des deux dernières années et ont réussi à créer un nouvel équilibre de dissuasion dans la région.

Ce site britannique a ajouté que les forces yéménites ont mené, à différents moments, des attaques à longue portée contre des cibles dans les territoires occupés, dont certaines ont entraîné des perturbations dans le secteur aérien israélien et des intrusions dans ses systèmes de défense.

Selon Middle East Eye, les analystes estiment que les Yéménites ont réussi à contraindre Washington à rompre son lien avec le régime israélien sur la question du Yémen ; une mesure qui, de l'avis des experts, constitue une réalisation importante et incontestable pour Sanaa.