Pezeshkian : Les pays islamiques doivent avancer comme un seul corps sur la voie de la paix

Selon l'agence de presse Abna, Masoud Pezeshkian a déclaré lors d'une session mercredi après-midi, le 15 octobre 2025 (23 Mehr 1404), en faisant référence aux récents événements entre l'Afghanistan et le Pakistan : « Les récents événements entre ces deux pays frères, musulmans et voisins, ont suscité une profonde inquiétude et tristesse dans tous les pays de la région, y compris la République islamique d'Iran. »

Le président a souligné : « Les pays musulmans, en particulier les nations de la région partageant les mêmes racines et la même culture, ont un lien indissoluble de foi, d'histoire et de culture, et selon les enseignements du Saint Coran, « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » (Les croyants ne sont que des frères), ils ont le devoir, comme les membres d'un seul corps, de travailler ensemble pour la paix, la justice et le progrès. »

Pezeshkian, déclarant que les désaccords et les conflits entre les pays islamiques ne sont pas le souhait de nos nations, mais le résultat des complots des ennemis de l'Islam et du sionisme international, a ajouté : « Les ennemis de la Oumma islamique ont toujours cherché à créer la discorde et à affaiblir les pays musulmans. »

Le président a qualifié le dialogue et le renforcement des liens de fraternité de solution pour réduire les tensions entre ces deux pays islamiques et voisins et a déclaré : « La République islamique d'Iran, croyant au principe coranique « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا » (Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés), mettra en œuvre toutes ses capacités et tous ses efforts pour réduire les tensions, élargir le dialogue et renforcer les liens de fraternité entre les deux pays amis et voisins. »

Pezeshkian, affirmant que la région a plus que jamais besoin de calme, de convergence et de coopération, a déclaré : « Nous sommes certains que les chers gouvernements et peuples d'Afghanistan et du Pakistan, avec sagesse et discernement, passeront par la voie de la compréhension et du dialogue et choisiront à nouveau la voie de l'amitié, de la coopération et de la confiance mutuelle. »