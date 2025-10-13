Hamas : Le peuple palestinien ne trouvera pas la paix sans la libération de son dernier prisonnier

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse palestinienne Shihab, le Mouvement de la Résistance Islamique Hamas a publié un communiqué à l'occasion de l'opération d'échange de prisonniers entre la résistance palestinienne et le régime sioniste, annonçant que les Brigades Al-Qassam et la résistance dans la bande de Gaza libèrent 20 prisonniers de l'occupation qui étaient aux mains de la résistance. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du « plan Trump » visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Le communiqué indique que par cette action, le Hamas souligne son engagement envers ses obligations et l'importance des efforts des médiateurs pour forcer l'ennemi sioniste à exécuter ses engagements conformément à l'accord et à achever la mise en œuvre de toutes ses clauses.

Le communiqué ajoute : « La libération de nos prisonniers héroïques, y compris ceux condamnés à la prison à vie et à de lourdes peines et qui ont passé des décennies derrière les barreaux, est le fruit de l'héroïsme et de la fermeté de notre grand peuple dans la bande de Gaza et de ses fils dans la résistance courageuse. C'est la fidélité de la résistance à son peuple et à ses prisonniers et l'incarnation de la volonté de liberté qui ne se brise pas face à la tyrannie des nouveaux nazis. »

Le Hamas a ajouté que Netanyahou et l'armée sioniste, malgré deux ans de génocide et de destruction à Gaza, n'ont pas réussi à libérer leurs prisonniers par la force et ont finalement été contraints de se soumettre aux conditions de la résistance.

Selon le communiqué, la résistance a fait tous les efforts possibles pour préserver la vie des prisonniers, malgré les tentatives du criminel Netanyahou et de son armée terroriste de cibler les prisonniers sionistes. Cela se produit alors que les prisonniers palestiniens dans les prisons sionistes sont exposés à toutes sortes de violations des droits, y compris le harcèlement, la torture et le meurtre.

Le Hamas a ajouté que la question des prisonniers restera en tête des priorités nationales de notre peuple et de notre résistance, et que le peuple palestinien ne trouvera pas la paix sans la libération du dernier prisonnier des prisons des sionistes nazis et l'élimination de l'occupation de sa terre et de ses lieux saints.