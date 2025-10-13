Tel-Aviv : Les corps des prisonniers israéliens seront remis aujourd'hui

Selon l'agence de presse Abna, citant Shihab, la chaîne 13 de la télévision du régime sioniste a rapporté que les corps d'un certain nombre de prisonniers sionistes seront remis par les forces de résistance cet après-midi.

Selon ce rapport, les prisonniers sionistes mentionnés ont été tués lors des attaques brutales des occupants sur la bande de Gaza.

Les forces de la résistance palestinienne ont remis aujourd'hui, en deux étapes, 20 prisonniers sionistes à l'équipe de la Croix-Rouge.