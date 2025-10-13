Trump : La guerre de Gaza est terminée

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne Al Jazeera, Donald Trump, le président américain, après avoir quitté les États-Unis pour se rendre à Charm el-Cheikh en Égypte, lieu de la réunion indirecte de la délégation du régime israélien et des représentants des groupes palestiniens, a déclaré dans une nouvelle déclaration : « Ce sera un moment historique, et tout le monde l'attend. »

Il a déclaré que « la guerre à Gaza est terminée et l'accord de cessez-le-feu sera maintenu. »

Trump a ajouté : « Pour la première fois, tout le monde s'est mis d'accord sur un seul mot, et c'est la paix. »

Pendant ce temps, la radio de l'armée du régime israélien a rapporté un message de Trump à la Knesset, dans lequel il était dit : « Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de l'une des plus grandes réussites diplomatiques de l'histoire, et nous ne cesserons pas nos efforts avant d'atteindre une paix complète et durable. »

Trump, dans son message, sans mentionner que les politiques interventionnistes des États-Unis sont la cause de nombreuses instabilités dans la région du Moyen-Orient, a affirmé : « Ensemble, nous créerons un avenir plein de paix et de prospérité pour Tel Aviv et la région. »

Poursuivant ses affirmations, il a ajouté : « Bientôt, un Conseil de la Paix pour Gaza sera formé. De nombreuses garanties verbales ont été données concernant l'accord relatif à Gaza. »

Le président américain a ajouté : « Il est possible que la libération des prisonniers ait lieu un peu plus tôt que prévu. »

Poursuivant ses propos, il a dit : « La situation à Gaza se déroulera bien. »

Le président américain, saluant le rôle du Qatar, a déclaré que ce pays mérite des éloges pour le rôle qu'il a joué dans l'accord de Gaza.

Netanyahou a eu une très bonne performance !

Trump a affirmé : « Ma relation avec Netanyahou est bonne, et il a eu une très bonne performance. »

Le président américain a également poursuivi : « La reconstruction de Gaza doit commencer immédiatement. »

Répétant ses déclarations des derniers mois, qui visent en quelque sorte à semer la « peur de l'Iran » et à se mettre en avant, il a affirmé : « Sans l'attaque contre l'Iran, l'accord de Gaza aurait été en danger, car Téhéran aurait eu l'arme nucléaire. »

Les affirmations de Trump interviennent alors que les autorités iraniennes ont déclaré à diverses occasions que Téhéran visait l'utilisation pacifique des connaissances nucléaires et n'avait pas l'intention de se tourner vers l'arme nucléaire.