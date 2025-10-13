  1. Accueil
13 octobre 2025 - 14:07
Trump : La guerre de Gaza est terminée

Le président américain, continuant à se vanter de ses réalisations, a affirmé que « nous sommes à l'aube de l'une des plus grandes réussites diplomatiques de l'histoire ».

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne Al Jazeera, Donald Trump, le président américain, après avoir quitté les États-Unis pour se rendre à Charm el-Cheikh en Égypte, lieu de la réunion indirecte de la délégation du régime israélien et des représentants des groupes palestiniens, a déclaré dans une nouvelle déclaration : « Ce sera un moment historique, et tout le monde l'attend. »

Il a déclaré que « la guerre à Gaza est terminée et l'accord de cessez-le-feu sera maintenu. »

Trump a ajouté : « Pour la première fois, tout le monde s'est mis d'accord sur un seul mot, et c'est la paix. »

Pendant ce temps, la radio de l'armée du régime israélien a rapporté un message de Trump à la Knesset, dans lequel il était dit : « Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de l'une des plus grandes réussites diplomatiques de l'histoire, et nous ne cesserons pas nos efforts avant d'atteindre une paix complète et durable. »

Trump, dans son message, sans mentionner que les politiques interventionnistes des États-Unis sont la cause de nombreuses instabilités dans la région du Moyen-Orient, a affirmé : « Ensemble, nous créerons un avenir plein de paix et de prospérité pour Tel Aviv et la région. »

Poursuivant ses affirmations, il a ajouté : « Bientôt, un Conseil de la Paix pour Gaza sera formé. De nombreuses garanties verbales ont été données concernant l'accord relatif à Gaza. »

Le président américain a ajouté : « Il est possible que la libération des prisonniers ait lieu un peu plus tôt que prévu. »

Poursuivant ses propos, il a dit : « La situation à Gaza se déroulera bien. »

Le président américain, saluant le rôle du Qatar, a déclaré que ce pays mérite des éloges pour le rôle qu'il a joué dans l'accord de Gaza.

Netanyahou a eu une très bonne performance !

Trump a affirmé : « Ma relation avec Netanyahou est bonne, et il a eu une très bonne performance. »

Le président américain a également poursuivi : « La reconstruction de Gaza doit commencer immédiatement. »

Répétant ses déclarations des derniers mois, qui visent en quelque sorte à semer la « peur de l'Iran » et à se mettre en avant, il a affirmé : « Sans l'attaque contre l'Iran, l'accord de Gaza aurait été en danger, car Téhéran aurait eu l'arme nucléaire. »

Les affirmations de Trump interviennent alors que les autorités iraniennes ont déclaré à diverses occasions que Téhéran visait l'utilisation pacifique des connaissances nucléaires et n'avait pas l'intention de se tourner vers l'arme nucléaire.

