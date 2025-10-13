Analyste politique : L'échange de prisonniers prouve la défaite écrasante des sionistes

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse palestinienne Shihab, l'écrivain et analyste politique Ibrahim al-Madhoun, en réaction à l'accord d'échange de prisonniers et de cessez-le-feu à Gaza, écrit : « L'accord d'échange de prisonniers qui se déroule aujourd'hui prouve que les occupants sionistes ont subi une défaite profonde et que ce qui s'est passé depuis le début de l'opération Déluge d'Al-Aqsa a bouleversé toutes leurs équations attendues. »

Cet analyste arabophone, déclarant que « aujourd'hui est une journée mémorable dans l'histoire », ajoute que les sionistes, dans les premiers jours de la guerre, avaient annoncé qu'ils ne cèderaient à aucun accord et que leurs prisonniers ne seraient libérés que par la force militaire et par les bombardements, les massacres, la destruction et la pression sur le peuple de Gaza. Cependant, après deux ans de guerre et après tous les meurtres et crimes qu'ils ont commis, ils sont aujourd'hui obligés de signer un accord avec le Hamas. Car les groupes de résistance ont tenu bon et sont restés inébranlables, et ont prouvé que la volonté du peuple palestinien est plus forte que la machine de guerre des sionistes et que les prisonniers sont libérés uniquement par la volonté et la fermeté, et non par la capitulation et la dictature.