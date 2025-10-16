Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Al Jazeera, Pete Hegseth, ministre de la Guerre américain, a affirmé dans un discours, uniquement pour plaire au président narcissique de son pays : « La guerre en Ukraine doit prendre fin, tout comme le président Trump l'a fait à Gaza et au Moyen-Orient (Asie de l'Ouest). »

Le ministre de la Guerre américain a poursuivi, dans le but de recevoir les richesses matérielles des Européens sous prétexte d'envoyer des armes à l'Ukraine, ajoutant : « Les Européens doivent continuer à assumer la principale responsabilité de la défense de ce continent. L'heure de la fin de la guerre en Ukraine est arrivée. Si cette guerre ne prend pas fin, les États-Unis et leurs alliés sont prêts à la dissuasion. »

Ceci intervient alors que Moscou a maintes fois souligné que l'envoi d'armes occidentales à l'Ukraine ne changerait pas l'équilibre des forces sur le champ de bataille, car l'Ukraine est confrontée à une grave pénurie de personnel ainsi qu'à des désertions et des abandons de service généralisés.

Le président américain Donald Trump a récemment affirmé qu'avec le financement européen pour l'achat d'armes américaines, l'Ukraine était toujours en mesure d'atteindre ses objectifs territoriaux.

Cette affirmation est exactement l'opposé de son évaluation précédente, où il avait déclaré que l'Ukraine n'avait « aucune carte » à jouer !