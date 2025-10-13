L'argument d'Araghi concernant la non-présence à Charm el-Cheikh : Nous n'interagissons pas avec ceux qui attaquent le peuple iranien

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (AS) - Abna, le ministre des Affaires étrangères a expliqué la non-participation de la République islamique d'Iran au sommet de Charm el-Cheikh en déclarant : « Nous ne pouvons pas interagir avec ceux qui ont attaqué le peuple iranien et qui continuent de nous menacer et de nous sanctionner. »

Sayyid Abbas Araghi a écrit sur la plateforme X le lundi 13 octobre 2025 : « L'Iran est reconnaissant au président Sissi pour l'invitation à participer au sommet de Charm el-Cheikh. Malgré notre désir d'engagements diplomatiques, ni le président Pezeshkian ni moi ne pouvons interagir avec ceux qui ont attaqué le peuple iranien et qui continuent de nous menacer et de nous sanctionner. »

Il a ajouté : « Cependant, l'Iran salue toute initiative qui met fin au génocide israélien à Gaza et qui conduit à l'expulsion des forces d'occupation. »

Araghi a souligné : « Les Palestiniens ont pleinement le droit fondamental à l'autodétermination, et tous les pays ont, plus que jamais, le devoir de les soutenir dans cette revendication légitime et juste. »

Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi : « L'Iran a toujours été et sera toujours une force clé pour la paix dans la région. Contrairement au régime génocidaire d'Israël, l'Iran ne cherche pas des guerres sans fin, surtout au détriment de ses soi-disant alliés, mais aspire à une paix durable, à la prospérité et à la coopération. »