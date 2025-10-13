Trump menace Poutine !

Selon l'agence de presse Abna, citant le Telegraph, Donald Trump, le président américain, a menacé son homologue russe Vladimir Poutine de fournir des missiles Tomahawk à Kiev s'il ne s'orientait pas vers la fin de la guerre en Ukraine.

Trump a déclaré aux journalistes qu'il avait discuté de la demande du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy de recevoir des missiles Tomahawk lors de conversations successives ce week-end.

Il a ajouté : « Écoutez, si cette guerre ne se termine pas, j'ai décidé de leur envoyer des Tomahawks. Le Tomahawk est une arme merveilleuse et très agressive. Et honnêtement, la Russie n'a pas besoin de ça. »

Le missile de croisière Tomahawk a une portée d'environ 2 500 kilomètres et est capable de cibler la profondeur du territoire russe, y compris la capitale Moscou.

Trump a ajouté que les États-Unis ne vendraient pas ces missiles directement à l'Ukraine, mais qu'ils pourraient les lui fournir par l'intermédiaire de l'OTAN.

Il a dit : « Oui, peut-être que je dirai à Poutine que si la guerre n'est pas réglée, alors oui, nous le ferons. Peut-être que nous ne le ferons pas. Est-ce qu'ils (la Russie) veulent que des Tomahawks volent vers eux ? Je ne pense pas. »

Trump a décrit le missile Tomahawk comme une « nouvelle étape d'agression », mais a déclaré qu'une telle mesure pourrait aider Moscou à s'orienter vers la paix. Il a ajouté : « Je pense vraiment que si Poutine règle cela, ce sera fantastique. S'il ne le fait pas, ce ne sera pas bon pour lui. »