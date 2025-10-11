Le président argentin, Javier Milei, a plongé, par ses choix politiques, son pays dans une situation qui semble marquer une soumission quasi totale à l’influence des États-Unis. RT a publié une analyse sur l’état actuel de l’Argentine sous le gouvernement de Milei : pourquoi le pays en est-il arrivé là ? Parce que lorsqu’un État en vient à quémander des promesses d’aide financière juste pour gagner du temps, cela signifie qu’il est au bord de la faillite — comme l’ont reconnu les magazines Financial Times et The Economist. À la suite d’une grave crise déclenchée par l’échec électoral du gouvernement de ce « libertarien autoproclamé » surnommé le politicien à la tronçonneuse, la monnaie argentine s’est effondrée et la Bourse a connu plusieurs chutes spectaculaires.

Une crise argentine aux deux visages

Les crises politiques et économiques ne sont pas nouvelles en Argentine, mais celle que traverse actuellement le pays présente deux caractéristiques marquantes :

Sur le plan idéologique : Dans le conflit mondial opposant les partisans d’un capitalisme radical et austère — dont Javier Milei est le représentant en Amérique du Sud — à ses opposants (de la gauche aux nationalistes), la chute de Milei est perçue comme une défaite majeure pour le courant mondialiste de droite, et une opportunité précieuse pour ses adversaires.

Sur le plan expérimental : Il s’agit d’un test extrême visant à démanteler l’État et à redistribuer les richesses des pauvres vers les riches — une politique accueillie avec enthousiasme par certaines élites financières mondiales, d’Elon Musk à Giorgia Meloni, en passant par Donald Trump et le mouvement MAGA.

L’échec de l’idéologie de Milei

Selon l’agence de presse Fars, l’«expérience» politique menée par Javier Milei est désormais dans l’impasse. Le président argentin et son modèle de «mileïsme», qui promettait autrefois une croissance économique libérée, dépendent aujourd’hui du soutien simultané du Fonds monétaire international (FMI) et de Washington pour survivre — un signe évident d’échec.

Lors d’une rencontre avec Milei, Donald Trump n’a pas promis d’aide financière, mais s’est contenté de soutenir sa candidature pour un second mandat à la présidence argentine. D’après l’article, ce geste est considéré comme «un nouvel exemple d’ingérence flagrante dans la souveraineté nationale de l’Argentine».

Rupture totale avec les BRICS et soumission à Washington

L’auteur souligne que l’un des aspects souvent négligés de la crise actuelle en Argentine sous Javier Milei est la perte totale de son indépendance au profit des États-Unis. Depuis son arrivée au pouvoir fin 2023, Milei a adopté une politique d’alignement absolu sur Washington et Israël, interrompant le processus d’adhésion aux BRICS initié par le gouvernement précédent.

Il a déclaré ouvertement : « Notre alliance géopolitique est avec les États-Unis et Israël. » Selon l’article, si Milei n’avait pas été élu, l’Argentine serait aujourd’hui membre des BRICS et bénéficierait d’un nouvel ordre économique multipolaire. En rejetant cette voie, il a placé le pays sur une trajectoire d’isolement et de dépendance totale envers l’Occident.

Les conséquences de la dépendance envers les États-Unis

Deux ans après la mise en œuvre des politiques de Javier Milei, des millions d’Argentins vivent dans la pauvreté, le chômage et l’insécurité économique. La monnaie nationale n’a été stabilisée que temporairement — au prix de la destruction de l’économie réelle et du tissu social. Le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis 2021, la moitié des salariés craignent de perdre leur emploi, les salaires réels ont chuté, et le coût de la vie est devenu si élevé que l’Argentine figure désormais parmi les pays les plus chers d’Amérique latine.

Alors que le pays est plus dépendant que jamais des États-Unis et d’Israël, le véritable résultat des politiques de Milei se résume à une chute économique, une perte d’indépendance politique, et un éloignement des opportunités offertes par les BRICS et par un monde multipolaire.

Javier Milei avait promis un miracle économique, mais ses politiques n’ont fait qu’aggraver la crise. Aujourd’hui, l’Argentine se retrouve isolée, et même le Sénat s’est opposé à lui en bloquant les coupes budgétaires dans l’éducation et la santé.

L’auteur conclut que la crise argentine dépasse largement le cadre national : elle incarne un choix crucial pour tous les pays du monde. Soit ils s’engagent vers un ordre mondial multipolaire, soit ils se soumettent entièrement à l’hégémonie des États-Unis — une puissance qui, plus elle s’effondre, plus elle devient brutale et prédatrice.

