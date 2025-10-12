La terreur de Tel-Aviv face à l'esprit indomptable des Palestiniens : « Ne vous réjouissez pas ! »

Selon l'agence de presse ABNA, des sources bien informées ont souligné à Al Jazeera que le régime sioniste avait averti les familles des prisonniers palestiniens qui doivent être libérés de ne pas organiser de cérémonies pour leur libération et de ne pas manifester leur joie.

Cette action du régime sioniste montre que les occupants craignent même de voir l'esprit indomptable des Palestiniens et leur joie.

Demain matin, lundi, 20 prisonniers sionistes doivent être libérés par les forces de la résistance ; en échange, 1 700 personnes détenues après l'opération « Déluge d'Al-Aqsa », ainsi que des dizaines de prisonniers palestiniens condamnés à la prison à vie, seront libérées.