  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Le ministre de la Guerre du régime sioniste pose les bases d'un manquement au cessez-le-feu

12 octobre 2025 - 14:24
Code d'info: 1737733
Source: ABNA
Le ministre de la Guerre du régime sioniste pose les bases d'un manquement au cessez-le-feu

Israël Katz a qualifié les tunnels de Gaza de plus grand défi pour ce régime et, dans un premier acte d'entrave à l'accord de cessez-le-feu, a déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de détruire les tunnels après la libération des Israéliens.

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, Israël Katz, le ministre de la Guerre du régime sioniste, a déclaré que le plus grand défi pour ce régime après le retour des prisonniers israéliens sera la destruction directe de tous les tunnels du Hamas à Gaza.

Katz a déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de se préparer à la mission de destruction des tunnels du Hamas après le retour des prisonniers israéliens.

Il a tenté de justifier ses déclarations, qui sont en contradiction avec le processus de cessez-le-feu à Gaza, et a prétendu que la destruction des tunnels du Hamas signifiait la mise en œuvre du principe convenu de désarmement du Hamas et de retrait de ses capacités militaires.

Cette affirmation est faite alors que le Hamas n'a pas accepté la clause relative au désarmement de la résistance, et toute attaque contre la bande de Gaza sous prétexte de détruire des tunnels sera considérée comme une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha