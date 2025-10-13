Échange de prisonniers à Gaza : Le premier groupe de prisonniers palestiniens est arrivé à Gaza

Selon l'agence de presse Abna, les combattants de la résistance palestinienne, après deux ans d'échecs des lourdes attaques militaires du régime sioniste, ont entamé le processus de libération des prisonniers sionistes il y a quelques heures, conformément à l'accord conclu.

Selon l'accord, en échange de la libération des prisonniers sionistes, environ 2 000 prisonniers palestiniens seront également libérés des prisons du régime ; des centaines d'entre eux sont des prisonniers qui avaient été condamnés à la réclusion à perpétuité ou à de longues peines d'emprisonnement.

L'échange des prisonniers sionistes s'est déroulé en deux phases ; dans la première phase, 7 prisonniers sionistes ont été libérés, et dans la deuxième phase de libération des prisonniers sionistes, 13 autres personnes ont été remises.

Il y a une heure, la radio de l'armée du régime sioniste a rapporté que la Croix-Rouge avait annoncé le début du processus de libération des prisonniers sionistes. Des représentants du Hamas ont également rencontré des représentants de la Croix-Rouge sur le lieu de la libération des prisonniers sionistes.

Auparavant, les médias en langue hébraïque avaient rapporté que le cabinet du régime sioniste avait approuvé une liste de réserve comprenant un autre nombre de prisonniers palestiniens qui seraient également libérés en cas de mise en œuvre de certains amendements.

Sur cette liste figurent les noms de cinq prisonniers palestiniens originaires de Gaza, dont le Dr. Hussam Abu Safiya, directeur de l'hôpital Kamal Adwan. Il a été dit qu'Abu Safiya serait libéré si le nombre de prisonniers palestiniens libérés n'atteignait pas le quorum.

Une source au sein du Hamas a déclaré à la chaîne Palestine Al-Yawm que les listes finales des prisonniers palestiniens devant être libérés, et qui avaient été soumises par les forces de résistance, ont été approuvées après des négociations complexes.