L'Autorité Palestinienne non invitée au sommet en Égypte

Selon l'agence de presse ABNA, une source de haut niveau a confirmé à Al-Araby Al-Jadeed que l'Autorité Palestinienne n'a pas été invitée à la réunion de Charm el-Cheikh sur le cessez-le-feu à Gaza, qui doit se tenir demain en Égypte.

Hier, la présidence égyptienne a annoncé que la ville égyptienne de Charm el-Cheikh accueillerait lundi un sommet de paix pour mettre fin à la guerre à Gaza, coprésidé par Sissi et Trump et en présence des dirigeants de plus de 20 pays. Il est prévu que l'accord de cessez-le-feu de Gaza y soit officiellement signé.

Le journal en langue hébraïque Yedioth Ahronoth a également rapporté que le régime sioniste ne participerait pas à la réunion de Charm el-Cheikh.