Cheikh Naïm Qassem : « Les générations de Sayyid » sont inébranlables sur la voie de la Wilayat de l'Imam Khamenei

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Manar, Cheikh Naïm Qassem, le Secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais, a déclaré lors d'une cérémonie de l'Association culturelle du Hezbollah libanais : « Nous nous réunissons en tant que dirigeants et avant-gardes sur l'une des scènes les plus pures qui démontre la volonté d'une vie digne. »

S'adressant aux jeunes et adolescents de l'Association des Scouts de l'Imam Mahdi (a.j.), l'organe culturel du Hezbollah libanais, il a dit : « Vous êtes l'avenir radieux et les pionniers de la droiture et de la justice. Vous êtes les générations de Sayyid sur la voie de la Wilayat sous la direction de l'Imam Khamenei. »

Cheikh Naïm Qassem a poursuivi : « Le Sayyid Martyr est le Maître des Martyrs de l'Ummah, qui vous a éduqués à construire l'engagement, la détermination et l'espoir pour votre avenir, afin que vous connaissiez le chemin de Dieu, le chemin d'une vie digne, le chemin des Moudjahidines et des martyrs, et le chemin du bonheur dans ce monde et dans l'au-delà, et que vous atteigniez le grand salut. »

Il a souligné que l'espoir dans la promesse véridique et promise d'un avenir meilleur doit perdurer en toutes circonstances. « Même si les tremblements de terre et les difficultés vous entourent de toutes parts, vous êtes inébranlables dans l'obéissance à Dieu. »

Cheikh Naïm Qassem, le Secrétaire général adjoint du Hezbollah, a déclaré aux adolescents du Hezbollah : « Vous êtes sur la voie de la Résistance, et ce que nous entendons par Résistance, c'est sa forme la plus complète et la plus étendue, car c'est un choix éducatif, culturel, éthique et politique. »

Soulignant que la Résistance est le Jihad contre l'égo et l'ennemi, et la force de la foi, de la volonté, de la position, de la constance, de la dignité et de l'indépendance, il a exprimé que la Résistance est le choix des jeunes hommes et femmes, et une bonne éducation est basée sur l'authenticité, l'amour de la patrie et la défense de la famille et des êtres chers.

Cheikh Naïm Qassem a déclaré : « Nous voyons en vous la lumière, la générosité, le sacrifice, le service à la société et la croissance de la jeunesse basée sur la constance. Je vous conseille la foi pure en Dieu, la bonté envers les parents, l'éducation religieuse et scientifique, et d'être des soldats de l'Imam Mahdi (a.j.). »

Le Secrétaire général adjoint du Hezbollah a ajouté : « Je suis fier d'être parmi vous, je vous aime et je souhaite que nous attendions ensemble l'Imam Mahdi (a.). »