Expert jordanien : Les réalisations de la Résistance dans la guerre de Gaza sont sans précédent

Selon l'agence de presse ABNA, Nidal Abu Zeid, un expert militaire jordanien, a déclaré dans une interview avec l'agence de presse palestinienne Shihab : « Ce que Gaza a réalisé au cours de plus de deux ans de guerre avec le régime sioniste est une réalisation sans précédent. »

Il a qualifié les 733 jours de guerre à Gaza de tournant dans le conflit avec les occupants et a souligné que malgré le maximum de destruction, Gaza a empêché les occupants d'atteindre tout objectif militaire ou politique.

Abu Zeid a souligné que la résistance de Gaza a fait face à la machine de guerre du régime sioniste, qui est classée 18ème parmi les armées du monde et possède des armes nucléaires. Il a déclaré que la cohésion du front intérieur a fait échouer les efforts des occupants pour s'infiltrer dans la relation entre la résistance et le peuple.

Cet expert jordanien a précisé que Gaza a connu 5 guerres depuis 2008, donc la bataille du 7 octobre n'était pas un événement fortuit, mais la continuation d'un long et enraciné chemin de résistance. Il a ajouté : « La base populaire de la résistance, malgré le blocus et la destruction, ne s'est pas révoltée contre la résistance, mais est restée la base solide du projet national. Le succès de la résistance à maintenir sa fermeté pendant toute la durée de la guerre est le résultat de l'intégration entre l'activité sur le terrain des forces de résistance et le soutien populaire généralisé. Le peuple de Gaza s'est joint à la résistance non seulement sur le terrain, mais aussi dans sa pensée et sa conviction, et son slogan était : La pierre et l'arbre sont détruits, l'homme devient martyr, mais l'idée de la résistance ne meurt jamais. »

Selon cet expert jordanien, l'expérience de la guerre récente a renforcé l'idée de la formation d'une nouvelle phase de la résistance palestinienne ; une phase qui peut jeter les bases du rétablissement des droits du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie et de l'unité nationale basée sur la confrontation de l'occupation.

Abu Zeid a conclu en soulignant : « Le soutien populaire à Gaza ne s'est jamais détourné de la résistance, à l'exception d'un petit nombre de hors-la-loi qui n'ont même pas été soutenus par le régime sioniste. Par conséquent, dans la phase à venir, il faut compter sur le peuple de Gaza ; un peuple qui a prouvé qu'il est la pierre angulaire de la résistance et la base du projet national palestinien. »