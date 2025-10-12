Arrestation d'un des chefs éminents du parti Baas dissous en Irak

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Ma'loomah, les forces du Hachd al-Chaabi ont réussi à arrêter Abdul Razzaq Oudah, l'un des chefs éminents du parti Baas dissous, lors de leur dernière opération de sécurité.

Selon ce rapport, ladite opération a eu lieu après plusieurs semaines de surveillance des mouvements d'Oudah en Irak par les services de renseignement. Il était l'un des éléments influents de l'ancien régime irakien, impliqué dans la commission de crimes contre le peuple du pays, y compris l'exécution de nombreuses personnes innocentes.

Il est également rapporté que cette personne a mené des activités contre la sécurité de l'Irak et était en contact avec d'autres chefs du parti Baas dissous dans le but de semer la discorde dans le pays.

Les forces du Hachd al-Chaabi ont déclaré qu'elles ne permettraient pas à ce parti de ramener l'Irak à la période sombre du passé.