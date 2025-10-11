Trois centres d’aide aux phoques de la mer Caspienne ouverts dans le nord de l’Iran

Le responsable de l’environnement marin dans la province de Mazandaran, Seyyed Mohsen Kazemitabar, a signalé que de plus en plus de phoques morts sont retrouvés sur les côtes de la mer Caspienne. Il a aussi précisé qu’un plan national pour protéger cette espèce était en cours de préparation.Seyyed Mohsen Kazemitabar, a aussi fait référence à la création du secrétariat du programme d’action nationale pour la protection des phoques à la faculté Tarbiat Modares de Nour, dans la province de Mazandaran. » Trois centres de soutien pour le phoque de la mer Caspienne sont en cours de mise en place dans les villes de Tonekabon, Babolsar et Miankaleh. «, a-t-il ajouté.

Le responsable de l’environnement marin de la province de Mazandaran a aussi indiqué que les équipements nécessaires pour ces centres sont prêts, et que leur ouverture dans plusieurs villes de la région aura lieu très bientôt.

» Parallèlement aux questions environnementales et à l’importance de la protection de cette espèce marine essentielle, les aspects éducatifs et culturels sont également à l’ordre du jour. Pour mieux protéger cette espèce marine, leur programme prévoit non seulement des suivis en mer, mais aussi des patrouilles le long des côtes «, a-t-il souligné.

Le phoque de la mer Caspienne, l’un des mammifères marins les plus rares au monde, figure sur la liste des espèces menacées d’extinction de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En raison de la position géographique unique de la province de Mazandaran, cette espèce précieuse choisit une partie du littoral de la mer Caspienne, au nord de l’Iran, comme zone de passage et d’habitat temporaire.