Selon l'agence de presse ABNA, citant TASS, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré, en référence à la question de la fourniture potentielle du missile à longue portée « Tomahawk » à l'Ukraine, que cet événement ne changerait pas non plus la situation sur le champ de bataille.

Peskov a déclaré à ce sujet : « Bien sûr, beaucoup de déclarations sont faites à ce sujet, mais nous surveillons toutes les déclarations attentivement. La question du Tomahawk nous préoccupe beaucoup, comme le président (Vladimir) Poutine l'a dit précédemment. »

Il a ajouté : « Il (le Tomahawk) s'agit d'une arme spéciale qui peut être équipée à la fois d'ogives nucléaires et non nucléaires ; ils sont à longue portée et sont considérés comme une arme dangereuse. »

Axios avait précédemment affirmé dans un rapport que le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky avaient discuté de la fourniture de ce missile à Kiev lors d'un entretien téléphonique le 11 octobre.

Trump avait déjà déclaré qu'il avait pris sa décision concernant la livraison de cette arme à l'Ukraine, mais qu'il avait l'intention d'obtenir plus d'informations sur les cibles potentielles de Kiev.

Poutine a souligné que la perspective pour Kiev d'obtenir des missiles Tomahawk signifie que la tension entrera dans une nouvelle phase, et que cette tension s'étendra non seulement à la guerre en Ukraine, mais aussi aux relations entre la Russie et les États-Unis.