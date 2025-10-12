La Chine avertit les États-Unis sur les ultimatums tarifaires

Selon l'agence de presse ABNA, citant Russia Today, le ministère chinois du Commerce a souligné dans un communiqué, en référence aux menaces du président américain Donald Trump d'imposer des tarifs de 100 % sur les importations chinoises, que Pékin ne cédera pas à ces menaces.

Trump a récemment déclaré, en référence aux récentes restrictions de la Chine sur l'exportation de minéraux rares (matériaux vitaux nécessaires à la production de produits allant des smartphones aux avions de chasse), qu'il avait l'intention d'imposer des tarifs de 100 % sur les importations chinoises.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré : « La position de la Chine dans la guerre commerciale est constante ; nous ne la cherchons pas, mais nous n'en avons pas peur non plus. »

La résurgence des désaccords entre Pékin et Washington pourrait éclipser la rencontre potentielle entre Trump et le président chinois Xi Jinping en marge du sommet de la « Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) » en Corée du Sud fin octobre ou début novembre.

De l'avis de beaucoup, cette rencontre est une occasion de relancer le dialogue entre les deux superpuissances économiques mondiales. Trump a passé la majeure partie de cette année à imposer des tarifs à ses partenaires commerciaux de Washington dans le but d'obtenir des concessions de leur part. Cependant, la Chine a refusé de céder et a utilisé son levier économique pour résister à la pression américaine.

Dans une autre partie du communiqué, le ministère chinois du Commerce a écrit : « Les menaces délibérées de tarifs plus élevés ne sont pas la bonne façon de traiter avec la Chine. Si les États-Unis persistent sur le mauvais chemin, la Chine prendra certainement des mesures décisives pour protéger ses droits et intérêts légitimes. »

La Chine et les États-Unis se sont mutuellement accusés de violer le cessez-le-feu commercial en imposant de nouvelles restrictions. Trump a accusé Pékin de devenir « plus hostile » et a affirmé que la Chine avait « pris le monde en otage » en limitant l'accès aux minéraux rares.

Les nouvelles réglementations d'exportation de la Chine exigent désormais des entreprises étrangères d'obtenir une autorisation spéciale avant d'exporter des biens contenant des éléments minéraux rares extraits en Chine (même en petites quantités).

Les États-Unis et la Chine s'étaient mis d'accord en août pour prolonger le cessez-le-feu tarifaire. Selon le cessez-le-feu de 90 jours, les tarifs américains sur les importations chinoises ont été réduits de 145 à 30 pour cent, et les tarifs chinois sur les produits américains ont été réduits de 125 à 10 pour cent. Ce cessez-le-feu expire en novembre.