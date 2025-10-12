Allégation des Talibans concernant la mort de 58 soldats pakistanais lors d'un conflit frontalier

Selon l'agence de presse ABNA, citant TOLOnews, Zabihullah Mujahid, le porte-parole des Talibans, a affirmé, en référence au conflit frontalier entre l'Afghanistan et le Pakistan, que 58 militaires pakistanais avaient été tués et 30 autres blessés lors des affrontements de la nuit dernière.

Il a affirmé qu'« une grande quantité d'armes » était également tombée entre les mains des Talibans au cours de ces « opérations de représailles le long de la ligne imaginaire de Durand ».

Mujahid a ensuite affirmé que 9 soldats afghans avaient également été tués et 16 autres blessés lors de ces opérations, et qu'une vingtaine de bases de sécurité pakistanaises avaient été détruites.

Le porte-parole des Talibans a également déclaré que l'opération avait été interrompue à minuit à la demande du Qatar et de l'Arabie saoudite.

Concernant la présence du groupe terroriste ISIS-Khorasan dans la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan, il a affirmé que ce groupe avait été vaincu en Afghanistan, puis avait établi ses centres à Khyber Pakhtunkhwa.

Mujahid a déclaré : « Les centres de formation d'ISIS-Khorasan ont été construits à Khyber Pakhtunkhwa, et les nouveaux membres sont transférés vers ce groupe via les aéroports de Karachi et d'Islamabad. Nos découvertes montrent que les attaques en Iran et à Moscou ont également été planifiées à partir de ces centres. »

Mujahid a également affirmé que les récentes attaques d'ISIS-Khorasan en Afghanistan avaient également été planifiées à partir de ces centres et a demandé au gouvernement pakistanais de livrer les figures clés de ce groupe à Kaboul.

Il a également déclaré que le Pakistan avait l'intention d'envoyer une délégation en Afghanistan, mais que les Talibans avaient rejeté cette offre en réponse aux frappes aériennes des forces pakistanaises dans la nuit de jeudi. Mujahid a également averti qu'aucune violation de la souveraineté afghane ne resterait sans réponse.