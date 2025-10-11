Hamas a annoncé un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza

Le mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas) a déclaré dans un communiqué : « Après des négociations sérieuses et responsables menées par le mouvement et les groupes de Résistance palestiniens concernant la proposition du président américain à Charm el-Cheikh, visant à mettre fin à la guerre génocidaire contre le peuple palestinien et à retirer les occupants de la bande de Gaza, le Hamas annonce avoir conclu un accord incluant la fin de la guerre contre Gaza, le retrait des occupants, l'entrée de l'aide humanitaire et l'échange de captifs. »

Lavrov : Les efforts de l'Occident pour rétablir les sanctions contre l'Iran sont complètement injustes

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré lors d'un entretien avec des journalistes : « Il est clair que l'Iran a toujours fait preuve de flexibilité et de créativité dans ses démarches. » Cependant, il ajoute que l'Occident mène délibérément les choses de manière à empêcher la reprise des négociations et la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Le ministre russe des Affaires étrangères a également souligné : « Il semble que l'Occident cherche délibérément à provoquer une grande crise. » « Le rétablissement des sanctions contre l'Iran, que l'Occident tente de présenter comme une action légale, est totalement injuste. », a-t-il ajouté.

Le parlement espagnol a voté en faveur de l'interdiction du commerce d'armements avec le régime sioniste

Dans le cadre de ses politiques contre le régime sioniste en raison des crimes commis par ce régime dans la bande de Gaza, le parlement espagnol a adopté une loi à la majorité des voix interdisant tout commerce et échange d'armements entre Madrid et Tel-Aviv. Cette loi a été approuvée par 178 voix pour, 169 voix contre et une abstention.

L'allégation de contacts entre l'Iran et les États-Unis a été démentie

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, a répondu à une question lors de la réunion du cabinet le mercredi 8 octobre, concernant la prétendue échange de messages entre l'Iran et les États-Unis rapportée par le journal al-Jarida du Koweït. Il a déclaré : « Je dément cette allégation du journal Al-Jarida concernant l'échange de messages entre l'Iran et les États-Unis. »

Maduro : Le génocide le plus brutal depuis Hitler a eu lieu à Gaza

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a faist référence aux crimes du régime israélien au cours des deux dernières années dans la bande de Gaza et a déclaré : « Le génocide le plus brutal connu de l'humanité depuis Adolf Hitler a eu lieu dans cette région. » Nicolás Maduro a également exprimé la solidarité totale du peuple et du gouvernement vénézuélien avec le peuple palestinien et a souligné : « Ce peuple triomphera tôt ou tard. »