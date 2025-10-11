Contre-amiral Tangsiri : l’Iran défend ses intérêts dans le golfe Persique / Le Hamas : nous ne déposerons pas les armes

Le commandant de la marine du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), le contre-amiral Alireza Tangsiri, a souligné vendredi 10 octobre l’importance stratégique du détroit d’Hormuz, le qualifiant de « veine pétrolière et gazière du monde ». Il a affirmé que l’Iran en assurait la protection depuis toujours.

Le contre-amiral Tangsiri a exprimé son inquiétude quant à l’entrée de navires ou de sous-marins transportant du combustible nucléaire dans le golfe Persique (GP). Il a souligné que tout incident lié à ce type de transfert pourrait entraîner des dégâts vastes et durables, au point de rendre l’eau salée côtière — utilisée par les usines de dessalement — inutilisable pendant des années.

Le commandant de la marine du CGRI a évoqué les affrontements directs entre les forces iraniennes et l’armée américaine dans le GP. Il a affirmé : « Nous défendons nos intérêts dans le GP jusqu’au sacrifice de nos vies. »

Venezuela : un « devoir sacré » de défendre le pays face à l’agression américaine

L’ambassadeur et représentant du Venezuela auprès des Nations unies, Samuel Moncada, a condamné les actions hostiles et militaires des États-Unis dans la région des Caraïbes. Il a déclaré que Washington avait déployé « plus de 10 000 soldats, ainsi que des avions de combat, des destroyers lance-missiles, des forces d’assaut et même un sous-marin nucléaire » dans la zone. Il a ajouté qu’en cas de guerre, Caracas aurait un « devoir sacré » de défendre la nation.

Manifestations pro-palestiniennes dans 58 villes du Maroc

Vendredi soir, l'Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma (une ONG), a annoncé dans un communiqué que les citoyens marocains avaient participé à plus de 110 manifestations dans 58 villes du pays en soutien au peuple palestinien. Selon cette organisation, les manifestants ont défilé dans les rues en scandant le slogan : « Gaza a triomphé ».

La Chine critique les États-Unis pour atteinte à la souveraineté des États

L’ambassadeur et représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, Fu Cong, a dénoncé les actions des États-Unis contre le Venezuela, affirmant qu’elles constituaient une grave violation de la souveraineté des autres pays. Il a ajouté que la saisie de navires vénézuéliens par Washington provoquait une « tension persistante dans la région ».

Le diplomate chinois a souligné : « Ces mesures unilatérales et extrêmes à l’encontre des embarcations d’autres nations « portent atteinte au droit à la vie de leur personnel ainsi qu’à d’autres droits humains fondamentaux, et représentent une menace pour la liberté et la sécurité de la navigation maritime ».

Trump veut taxer fortement les produits chinois

Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient appliquer une taxe douanière de 100 % sur les produits venant de Chine, en plus des taxes déjà existantes. Il a précisé que, dès novembre, des restrictions toucheraient aussi les exportations de produits chinois et même certains articles fabriqués ailleurs mais liés à la Chine.

Le Hamas : personne n’osera désarmer le peuple palestinien

Le haut responsable du mouvement de la Résistance islamique de la Palestine (Hamas), Moussa Abou Marzouk, a affirmé qu’aucune force n’avait le droit ni le courage de retirer les armes au peuple palestinien, qu’il considère comme un moyen légitime et légal de résistance face à l’occupation. Il a dénoncé la destruction délibérée et brutale de l’ensemble de la bande de Gaza par les forces occupantes, tout en soulignant que la résilience du peuple palestinien avait contrecarré tous les plans et objectifs de l’occupant. Selon lui, le retour des Palestiniens sur leur terre est la preuve la plus forte de leur attachement indéfectible à leur patrie.