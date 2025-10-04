  1. Accueil
  2. service
  3. Amérique

Voyage de « Witkoff » et du gendre de Trump en Égypte pour négocier la libération des prisonniers

4 octobre 2025 - 23:56
Code d'info: 1734970
Source: ABNA
Voyage de « Witkoff » et du gendre de Trump en Égypte pour négocier la libération des prisonniers

Les médias rapportent le voyage de l'envoyé spécial américain pour les affaires régionales et du gendre de Trump en Égypte pour négocier la libération des prisonniers sionistes détenus par le Hamas.

Selon l'agence de presse Abna, citant le média sioniste Times of Israel, un responsable américain a annoncé que Steve Witkoff, l'envoyé spécial des États-Unis, et Jared Kushner, le gendre de Trump, sont sur le point de se rendre en Égypte.

Selon ce média, ce voyage aura lieu au cours du week-end (heure locale) et son objectif déclaré est de négocier la finalisation des détails du plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Le Wall Street Journal, citant des responsables américains et arabes informés, a également rapporté que le président américain, Donald Trump, enverrait bientôt son envoyé spécial, « Steve Witkoff », et son gendre juif, « Jared Kushner », en Asie de l'Ouest pour aider à parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza.

Les médias hébreux ont également affirmé que des délégations du régime sioniste et du Hamas s'étaient rendues au Caire.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha