Voyage de « Witkoff » et du gendre de Trump en Égypte pour négocier la libération des prisonniers

Selon l'agence de presse Abna, citant le média sioniste Times of Israel, un responsable américain a annoncé que Steve Witkoff, l'envoyé spécial des États-Unis, et Jared Kushner, le gendre de Trump, sont sur le point de se rendre en Égypte.

Selon ce média, ce voyage aura lieu au cours du week-end (heure locale) et son objectif déclaré est de négocier la finalisation des détails du plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Le Wall Street Journal, citant des responsables américains et arabes informés, a également rapporté que le président américain, Donald Trump, enverrait bientôt son envoyé spécial, « Steve Witkoff », et son gendre juif, « Jared Kushner », en Asie de l'Ouest pour aider à parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza.

Les médias hébreux ont également affirmé que des délégations du régime sioniste et du Hamas s'étaient rendues au Caire.