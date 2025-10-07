Volume de l'aide militaire américaine à Israël depuis le début de la guerre de Gaza

Selon l'agence de presse AhlulBayt (AS) – Abna, les États-Unis d'Amérique ont fourni à Israël plus de 21,7 milliards de dollars d'aide militaire depuis le début de la guerre de Gaza, selon une étude universitaire. Cette aide a été fournie sous les présidences de Donald Trump et de Joe Biden.

Ce rapport a été publié par le projet «Costs of War» (Coûts de la guerre) rattaché à la Watson School de l'Université Brown aux États-Unis, et sa publication coïncide avec le deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre.

Selon les conclusions de cette étude, Washington a également dépensé environ 10 milliards de dollars supplémentaires pour l'aide à la sécurité et les opérations militaires dans la région élargie du Moyen-Orient au cours des deux dernières années.

Les chercheurs du projet ont déclaré que leurs données sont principalement basées sur des sources publiques et ouvertes, mais leurs rapports sont considérés comme parmi les études les plus complètes sur l'ampleur de l'aide militaire américaine à Israël, le proche allié de Washington dans la région.

Le rapport fournit également des estimations des coûts des interventions militaires directes des États-Unis au Moyen-Orient.

Le Département d'État américain n'a jusqu'à présent donné aucune réponse officielle sur le montant total de l'aide fournie à Israël depuis octobre 2023, et la Maison Blanche a renvoyé les demandes de commentaires au Département de la Défense (Pentagone), qui ne gère qu'une partie de cette aide.

La publication de ce rapport intervient dans un contexte d'intensification des débats et des critiques aux États-Unis concernant l'ampleur du soutien militaire à Israël, en particulier à la suite des conséquences humanitaires considérables de la guerre de Gaza et des protestations contre les politiques de Washington à cet égard.