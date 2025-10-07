Un activiste italien, membre de la «Flottille de la Résilience», se convertit à l'Islam

Selon l'Agence de presse AhlulBayt (AS) – Abna, l'activiste italien Tommaso Portolazzi, qui s'était rendu dans la Bande de Gaza au sein de la «Flottille de la Résilience» pour briser le blocus de cette région et avait été arrêté par les militaires sionistes, s'est converti à l'Islam.

Selon Alsumaria News, Portolazzi a déclaré : «J'ai commencé ce voyage par amour pour le peuple palestinien, et c'était le moment opportun pour prendre une telle décision.»

L'activiste italien, en détaillant les circonstances de son arrestation après que la «Flottille de la Résilience» se soit approchée des côtes de Gaza, a rapporté : «Moi et les autres activistes avons été maltraités pendant les trois jours de détention en Israël; nous avons été traités avec violence et privés d'eau, de sommeil et de besoins fondamentaux.»

Concernant le moment où il a décidé de devenir musulman, Portolazzi a déclaré : «Huit activistes musulmans de Turquie et de Malaisie et moi étions dans la même cellule. Un matin, alors qu'ils étaient en prière, les forces de police ont fait irruption dans la cellule, et j'ai senti que leur comportement était inhumain et j'ai essayé de leur résister, car cette action policière était une insulte à leurs croyances. Après cela, j'ai parlé à mes compagnons de cellule, et ils m'ont suggéré de prononcer la Shahada (attestation de foi). À ce moment-là, j'ai senti que c'était la bonne chose à faire, et j'ai déclaré ma conversion à l'Islam, motivé par l'amour pour le peuple palestinien.»

Portolazzi a déclaré que la première chose qu'il fera après son retour à Rome sera d'aller à la mosquée et d'officialiser formellement sa conversion à l'Islam. Il a également appelé le gouvernement italien à adopter une position ferme pour arrêter l'aide à Israël, y compris la vente d'armes à ce pays.