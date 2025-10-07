Des activistes canadiens demandent aux autorités de soutenir les étudiants musulmans

Selon l'Agence de presse internationale AhlulBayt (AS) – Abna, à Toronto, au Canada, un garçon de 13 ans, qui avait été choisi comme meilleur élève de la huitième année, a été forcé par un enseignant de modifier son discours lors de sa cérémonie de remise des diplômes, car il parlait de l'importance de se souvenir des élèves dans des régions comme Gaza.

Suite à cet incident, le père de l'élève a contacté le Conseil national des musulmans canadiens (NCCM) et s'est plaint de la discrimination à l'encontre de son fils et du comportement offensant des membres du personnel de l'école.

Dans ce contexte, le Conseil national des musulmans canadiens a déclaré : «Cet incident est un exemple de l'augmentation du harcèlement et de la discrimination à l'encontre des élèves musulmans, arabes et palestiniens dans les écoles de Toronto et du Canada, et les plaintes similaires ont augmenté de 35 %.»

Les activistes juridiques et civils ont appelé les autorités de la province de l'Ontario, au Canada, à prendre des mesures immédiates pour garantir la sécurité et la liberté d'expression des élèves musulmans, arabes et palestiniens. Ils ont souligné que les autorités doivent reconnaître publiquement ce problème et déclarer explicitement leur soutien à ces groupes.

Selon les activistes, les écoles devraient être un espace sûr et ouvert pour des discussions difficiles et sensibles, où les élèves musulmans peuvent exprimer leurs convictions et leur identité religieuse sans crainte de punition ou de répression.