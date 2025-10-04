Selon l'agence de presse Abna, le Président américain Donald Trump a écrit aujourd'hui, samedi, dans un message sur son réseau social connu sous le nom de « Truth Social » : « Je remercie Israël d'avoir temporairement cessé les bombardements pour donner l'occasion de libérer les prisonniers et de finaliser l'accord de paix. »

Le Président américain a poursuivi : « Le Hamas doit agir immédiatement ; sinon, toutes les conditions seront caduques. »

Donald Trump a ajouté : « Je ne tolérerai pas de retard, ce que beaucoup pensent qu'il se produira, ni aucun résultat où Gaza représente à nouveau une menace. Faisons cela rapidement. Tout le monde sera traité équitablement ! »

La toute dernière position de Trump sur le plan de cessez-le-feu à Gaza

Ceci intervient alors que le mouvement Hamas a annoncé hier soir avoir remis sa réponse au plan Trump concernant le cessez-le-feu à Gaza aux médiateurs et avoir exprimé son accord pour la libération de tous les prisonniers sionistes, qu'ils soient vivants ou morts.