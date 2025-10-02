  1. Accueil
Chef du Conseil exécutif du Hezbollah : La Résistance ne permettra pas le retour du Liban à l'ère de la faiblesse

2 octobre 2025 - 13:28
Source: ABNA
Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, soulignant le rôle vital de la Résistance dans la défense du Liban, a affirmé : « L'arme de la Résistance est une partie intégrante de la préservation de l'existence du pays et ne sera en aucun cas livrée. »

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – le Cheikh Ali Daamoush, chef du Conseil exécutif du Hezbollah, dans son discours lors d'une cérémonie organisée par les délégations féminines du Hezbollah au complexe Sayyed al-Shuhada (a.s.) dans la banlieue sud de Beyrouth (Dahieh), a souligné : « La Résistance continuera son chemin avec volonté et puissance, croit en la Victoire divine et est certaine de la justesse de ses choix. »

Soulignant le rôle vital de la Résistance dans la défense du Liban, il a affirmé : « L'arme de la Résistance est une partie intégrante de la préservation de l'existence du pays et ne sera en aucun cas livrée. »

Daamoush a également mis en garde contre les efforts conjoints de l'Amérique et du régime sioniste visant à transformer l'armée libanaise en un outil pour faire face à la Résistance et a appelé à contrecarrer ces plans.

Déclarant que la Résistance, malgré de nombreux sacrifices, est toujours en train de se rétablir, de se renforcer et d'augmenter son niveau de préparation, il a souligné que l'assassinat de commandants non seulement n'affaiblira pas la volonté de la Résistance, mais renforcera également la détermination et la persévérance de ses partisans.

