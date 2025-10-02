La Colombie expulse la mission diplomatique du régime sioniste suite à la saisie de la « Flottille Al-Soumoud »

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – Gustavo Petro, le président de la Colombie, a annoncé qu'il avait donné l'ordre d'expulser tous les membres restants de la mission diplomatique du régime sioniste dans le pays.

Selon Al Jazeera, cette décision du président colombien a été prise suite à la commission d'un crime international par les forces israéliennes en saisissant la Flottille Al-Soumoud transportant de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza.

Petro, qui est au pouvoir depuis 2022, a souligné : « Israël a détenu deux citoyennes colombiennes parmi les activistes de la Flottille Al-Soumoud alors qu'elles naviguaient dans les eaux internationales ».

Dans un communiqué, Petro, tout en demandant la libération immédiate et sans délai des citoyens colombiens, a souligné le rejet de tout acte portant atteinte à la santé physique, à la liberté ou aux droits humains des citoyens colombiens à l'étranger, et a en même temps annoncé qu'il annulerait également l'accord de libre-échange avec Israël.

L'Agence France-Presse (AFP) a rapporté, citant une source colombienne, qu'avant cette décision, seuls quatre diplomates israéliens étaient restés à Bogotá après la rupture des relations diplomatiques de la Colombie avec Tel Aviv l'année dernière (2024).

La Colombie avait rompu ses relations diplomatiques avec Israël en 2024 en raison de la guerre dans la bande de Gaza. Cependant, Tel Aviv maintenait toujours une représentation consulaire avec 40 employés dans ce pays d'Amérique du Sud, dont quatre étaient Israéliens avec un statut diplomatique.

Il convient de noter que la Marine israélienne a saisi plusieurs navires de la Flottille Al-Soumoud qui s'approchaient de la bande de Gaza la nuit dernière.