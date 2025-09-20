Al-Hindi : Les pays islamiques ne doivent pas rester prisonniers de slogans antisionistes vides de sens

Selon l'agence de presse Abna, Mohammad Al-Hindi, le secrétaire général adjoint du mouvement du Jihad islamique, a écrit dans un article sur le site d'information Al Jazeera, en référence à la position faible du sommet des dirigeants des pays arabes et islamiques concernant les développements dans la région et les agressions du régime sioniste, que la compréhension des raisons de l'effondrement de la réaction de la Oumma islamique aux crimes après l'opération « Déluge d'Al-Aqsa », qui a oscillé entre l'inaction absolue et la complicité avec les sionistes, pourrait être une prémisse nécessaire pour surmonter la crise de la Oumma et la prise en otage des politiques de ses pays par le gouvernement américain.

Il a souligné qu'il ne fallait pas se contenter de condamnations verbales dans ces prises de position, afin que les politiques américaines ne restent pas les mêmes après la fin de ces réunions.

Al-Hindi a ajouté que la « Oumma unique » dont nous parlons comprend 57 pays différents, dont certains sont confrontés à des conflits internes créés par d'autres pays islamiques, et d'autres à des guerres externes.

Il a noté que le bombardement de Doha et les développements avant et après cela constituaient un nouvel avertissement pour les participants et les mettaient face à un test difficile, prouvant qu'ils devaient soit se diriger vers une véritable indépendance, soit s'enliser dans une plus grande dépendance et se soumettre aux politiques du régime sioniste et des États-Unis.

Ce haut responsable du mouvement du Jihad islamique a souligné que la convergence avec le régime sioniste, qui est l'auteur de tous ces crimes, ou la poursuite de la normalisation des relations avec lui dans ces conditions, est un coup de poignard dans le dos de la Palestine et de Doha et conduira à la destruction de la Oumma islamique.

La preuve en est que l'ennemi sioniste a rapidement lancé une grande guerre terrestre contre Gaza, avant même que les délégations officielles des pays ne quittent Doha, ce qui témoigne de leur mépris et de leur manque de respect pour les pays islamiques.

En conclusion, Al-Hindi a déclaré que la réponse naturelle à cet outrage et à cette arrogance sioniste, ainsi qu'à leur vantardise concernant le plan du « Grand Israël », est que tous les dirigeants arabes revoient leurs positions concernant le partenariat et la normalisation des relations avec l'ennemi sioniste, au lieu de rester prisonniers de slogans vides de sens.