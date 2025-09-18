Consultations de Fidan avec ses homologues saoudien et égyptien

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Anadolu, Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, a eu des entretiens téléphoniques avec Faisal bin Farhan, le ministre saoudien des Affaires étrangères, et Badr Abdel Aty, le ministre égyptien des Affaires étrangères.

Selon des sources du ministère turc des Affaires étrangères, ces consultations ont porté sur les derniers développements à Gaza et les préparatifs des activités liées à la question palestinienne dans le cadre de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine prochaine.