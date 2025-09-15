Doha: l’Iran dénonce l’agression du régime sioniste contre le Qatar

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Lors d’une déclaration officielle en marge des consultations arabo‑islamiques, le président iranien a estimé que l’agression du régime sioniste contre le Qatar n’avait d’autre objectif que de saboter les efforts visant à arrêter ce qu’il a qualifié de « génocide » à Gaza. Il a souligné la nécessité d’une riposte concertée et de l’unité islamique pour protéger la souveraineté des États et les populations civiles.

Le chef de l’exécutif iranien a exhorté les organisations internationales, dont l’ONU, l’OCI et la Ligue arabe, à agir de manière impartiale, à condamner les violations du droit international humanitaire et à assurer des couloirs humanitaires sûrs, ainsi que la levée des mesures coercitives unilatérales. Il a insisté sur l’obligation de rendre des comptes pour toute attaque visant des civils et des infrastructures civiles.

Selon la présidence iranienne, la sécurité régionale exige la fin des agressions, la désescalade et l’engagement en faveur d’une paix juste fondée sur la justice, l’équité et le respect de la souveraineté nationale. Des informations complémentaires seront publiées à l’issue des concertations en cours.

