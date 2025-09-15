Doha: unité islamique face aux menaces sionistes

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Réunis en session d’urgence, des responsables de haut niveau du monde islamique ont appelé à renforcer l’unité, la coordination politique et la solidarité pratique pour contrer les menaces du régime sioniste et protéger les civils. Les participants ont insisté sur l’importance d’une approche collective, respectueuse de la Charte des Nations unies et du droit international humanitaire.

Les discussions ont porté sur un ensemble de mesures politiques, juridiques et humanitaires, dont la saisine d’instances internationales compétentes, le soutien à l’acheminement d’une aide vitale et la mise en place de mécanismes de responsabilité pour toute violation du droit. Les dirigeants ont également condamné les mesures coercitives unilatérales et appelé à une coopération accrue au sein de l’OCI et de la Ligue arabe.

Les participants ont réaffirmé la nécessité d’un cessez-le-feu durable, de couloirs humanitaires sûrs, de la protection des infrastructures civiles et du respect de la souveraineté des nations. Ils ont souligné que la sécurité régionale passe par la fin des agressions, la désescalade et le règlement juste des causes profondes, conformément aux principes de justice et d’équité.

Un communiqué final détaillant les décisions et le calendrier d’application sera publié à l’issue du sommet.

