Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Sardar Abolfazl Shekarchi, dans un message, tout en félicitant pour la Semaine du Bassidj, a qualifié le Bassidj de principal facteur de stabilité de la structure de défense et de sécurité du pays.

Soulignant que le Bassidj est la seule puissance mondiale, il a déclaré : aucune des stratégies des ennemis américains et sionistes n'a la capacité de la prévoir et de la neutraliser.

Le porte-parole principal des forces armées a souligné : la présence du Bassidj dans les conditions difficiles du pays est source d'espoir, source de confiance et source de sérénité au milieu des tempêtes les plus rudes.

Sardar Shekarchi a ajouté : Le Bassidj signifie que lorsque la volonté divine du peuple se lie aux ordres de l'Imam de la communauté musulmane et du Commandant suprême, que son ombre perdure, aucune puissance au monde n'a la capacité de s'y opposer.

Selon le porte-parole principal des forces armées, le Bassidj, tout en étant simple, est croyant, clairvoyant, courageux, djihadiste et fidèle à la velayat, et de tels critères ont fait du Bassidj la force la plus invincible au monde.