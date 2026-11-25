Selon le rapport de l'agence de presse Abna, « Gholamhossein Darzi », ambassadeur et représentant de l'Iran auprès des Nations Unies, lors de la réunion du Conseil de sécurité, a déclaré : les progrès rapides de la technologie ont transformé la nature de la guerre. Ces évolutions augmentent le risque d'escalade des conflits, d'erreurs de calcul et de pertes civiles. La technologie doit servir l'humanité et être utilisée uniquement à des fins pacifiques, et non pour l'agression, la domination ou la violation de la souveraineté des États.

Le diplomate principal de l'Iran auprès des Nations Unies a souligné : la militarisation de l'intelligence artificielle et son utilisation comme instrument d'agression et d'escalade des conflits, comme nous l'avons observé lors des deux récentes guerres d'agression des États-Unis et du régime israélien contre l'Iran en juin 2025 et en février 2026, suscitent de sérieuses inquiétudes.

Il a souligné : en particulier, les rapports publiés confirment l'utilisation par les États-Unis d'Amérique de systèmes avancés, notamment Maven de la société Palantir et Claude de la société Anthropic, lors de la guerre d'agression barbare du 28 février 2026. Ces systèmes ont été utilisés pour l'analyse du renseignement, l'identification et la priorisation des cibles et la fourniture des coordonnées des frappes.