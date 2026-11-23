Selon le rapport de l'agence de presse Abna, « Ihab Hamadeh », le représentant du bloc « Fidélité à la Résistance » au Parlement libanais, a déclaré dans une interview à la chaîne d'information Al-Mayadeen : Nous ne reconnaissons pas l'accord-cadre, et les déclarations du président ne sont pas compatibles avec les principes du Pacte national, de la Constitution et de l'accord de Taëf.

Il a ajouté : Cet accord n'a aucune valeur ni autorité internationale et a été soulevé sans être proposé au Conseil des ministres et examiné à la Chambre des députés.

Hamadeh, critiquant la mise en avant de la question du monopole des armes au Liban, a demandé : Ceux qui parlent du monopole des armes, voient-ils les armes du régime sioniste qui sont toujours présentes sur le sol libanais ?

Ce représentant du Hezbollah, critiquant également l'état de l'indépendance du Liban, a déclaré que la véritable indépendance se réalise lorsque le territoire de ce pays est libéré et que sa souveraineté est affranchie de la dépendance aux puissances étrangères.

En conclusion, soulignant la force de la résistance, il a déclaré : Nous sommes confiants dans nos capacités et agissons en position de force.