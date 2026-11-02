Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le Financial Times a rapporté que l'exécution des menaces de Trump concernant l'utilisation de la « mère de toutes les bombes » contre l'Iran est confrontée à des problèmes militaires, car ce type de bombes est transporté sur un avion de type C-130 qui n'est pas rapide et dont le déplacement vers l'Iran est accompagné de grands risques.

Joseph Votel, ancien commandant du Commandement central américain, a également admis que le renversement du régime au pouvoir en Iran par des frappes n'est pas possible. Jonathan Schanzer, chercheur à l'institution « Défense de la démocratie », a également déclaré que le régime au pouvoir en Iran, malgré les pressions économiques et militaires, a prouvé sa vaste capacité de résistance et de persévérance.

Mark Cancian, chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales, a également déclaré que le remplacement des munitions militaires utilisées par l'armée américaine, y compris les missiles Tomahawk, prend entre un et cinq ans.