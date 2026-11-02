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L'exécution des menaces de Trump contre l'Iran est accompagnée de problèmes militaires

2 novembre 2026 - 09:56
Code d'info: 1885521
Source: ABNA
L'exécution des menaces de Trump contre l'Iran est accompagnée de problèmes militaires

Le journal Financial Times a évoqué l'échec des États-Unis à atteindre leurs objectifs lors de l'agression militaire contre l'Iran.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le Financial Times a rapporté que l'exécution des menaces de Trump concernant l'utilisation de la « mère de toutes les bombes » contre l'Iran est confrontée à des problèmes militaires, car ce type de bombes est transporté sur un avion de type C-130 qui n'est pas rapide et dont le déplacement vers l'Iran est accompagné de grands risques.

Joseph Votel, ancien commandant du Commandement central américain, a également admis que le renversement du régime au pouvoir en Iran par des frappes n'est pas possible. Jonathan Schanzer, chercheur à l'institution « Défense de la démocratie », a également déclaré que le régime au pouvoir en Iran, malgré les pressions économiques et militaires, a prouvé sa vaste capacité de résistance et de persévérance.

Mark Cancian, chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales, a également déclaré que le remplacement des munitions militaires utilisées par l'armée américaine, y compris les missiles Tomahawk, prend entre un et cinq ans.

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