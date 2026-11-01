Frappe aérienne saoudienne contre l'université de Hodeida au Yémen des bruits d'explosion entendus à Aden

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masira des chasseurs saoudiens ont visé par deux frappes aériennes la faculté de médecine de l'université de Hodeida dans l'ouest du Yémen

Les sources yéménites n'ont pas encore mentionné les dommages humains et matériels de cette frappe

Cette frappe a eu lieu alors que les médias arabes sans mentionner plus de détails ont rapporté l'audibilité de bruits d'explosion dans la ville d'Aden comme quartier général principal des mercenaires saoudiens dans le sud du Yémen

Ce matin également lors de deux frappes aériennes de la coalition saoudienne contre les installations de la compagnie pétrolière dans la région de Bajil dans la province de Hodeida au Yémen trois civils ont été blessés