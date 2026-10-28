Herzog : nous devons empêcher la tenue de nouvelles élections

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence France-Presse, Isaac Herzog, président du régime israélien, a déclaré mercredi que tous les efforts devaient être déployés pour empêcher la tenue de nouvelles élections ; ces propos ont été tenus après que les résultats préliminaires du scrutin de la veille ont montré qu'aucun des principaux blocs n'avait réussi à obtenir la majorité des sièges du parlement.

Herzog, dont la tâche est de déterminer à quel candidat confier la formation du cabinet, a déclaré : un point doit être clair ; je l'avais déjà dit avant les élections : surtout après les événements d'hier, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher un autre tour d'élections.

En même temps, le comité électoral du régime israélien a annoncé qu'avec le dépouillement de 85,6 pour cent des voix dans 93 pour cent des bureaux de vote, la coalition de Benjamin Netanyahou a obtenu 53 sièges, le parti Yesh Atid dirigé par Gadi Eizenkot 48 sièges et les partis arabes au total 19 sièges.