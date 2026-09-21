Yahya Saree : 917 attaques aériennes et de missiles de l'ennemi saoudien ; nous répondrons

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masira, Yahya Saree, porte-parole des forces armées du Yémen, évoquant l'intensification des attaques de l'ennemi saoudien contre le Yémen, a averti que ces attaques ne resteront pas sans réponse.

Il a ajouté : dans une escalade massive, l'ennemi saoudien criminel a mené 157 attaques aériennes et de missiles, utilisant des avions de combat F-15 et Typhoon décollés des bases aériennes de Khamis Mushait et Taif, ainsi que des attaques de missiles depuis Najran et Jizan, ciblant les provinces d'Al-Jawf, Taiz, Saada et Marib.

Le porte-parole des forces armées du Yémen a déclaré : le nombre d'attaques aériennes et de missiles depuis le début de l'escalade des tensions a atteint 917.

Il a souligné : avec la volonté de Dieu, cette grande agression ne restera pas sans réponse.