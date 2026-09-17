Plusieurs sénateurs ont demandé la publication des informations sur l’accord nucléaire entre Trump et l’Arabie saoudite

Selon l’agence de presse ABNA, des membres des deux partis, démocrate et républicain, au Sénat américain ont demandé mercredi à l’administration de Donald Trump, président de ce pays, de publier toutes les informations relatives à l’accord proposé avec l’Arabie saoudite sur l’énergie nucléaire civile.

Les sénateurs, dans une lettre adressée à Marco Rubio, secrétaire d’État, et à Christopher Wright, secrétaire à l’Énergie des États-Unis, que Reuters a obtenue, ont demandé la publication de deux « lettres annexes » confidentielles obtenues en même temps que l’accord proposé avec Riyad.

Dans cette lettre, il est dit que le gouvernement américain a conclu des dizaines d’accords sur l’énergie nucléaire, connus sous le nom d’« accords 123 », avec d’autres pays, sans dissimuler de telles informations.

Les sénateurs ont souligné : l’accès au texte complet de l’accord est essentiel pour que le Sénat et l’opinion publique puissent comprendre pleinement les engagements pris au nom du peuple américain, ainsi que les engagements de l’Arabie saoudite envers les États-Unis.

Les ministères des Affaires étrangères et de l’Énergie des États-Unis n’ont jusqu’à présent pas répondu aux demandes de commentaire sur ce sujet.

Cette initiative a été menée sous la direction de Jeff Merkley, sénateur démocrate de l’État de l’Oregon, et d’Ed Markey, sénateur démocrate de l’État du Massachusetts. 13 autres sénateurs démocrates, un sénateur indépendant allié aux démocrates, ainsi que Rand Paul de l’État du Kentucky et John Kennedy de l’État de Louisiane, deux sénateurs républicains, ont également signé cette lettre.

Donald Trump en août a présenté au Congrès l’accord proposé avec l’Arabie saoudite, et ainsi une période de 90 jours pour l’examen de l’accord par les législateurs a commencé ; une période qui leur donne la possibilité de tenter d’adopter une résolution de rejet de l’accord.

Depuis lors, un certain nombre de législateurs ont exercé des pressions pour la levée de la confidentialité des deux lettres annexes et la publication des documents liés à cet accord.