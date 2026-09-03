Bennett : Netanyahou tente par des mensonges de fuir la défaite du 7 octobre

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence Shihab, Naftali Bennett, ancien Premier ministre du régime sioniste, a vivement critiqué l'action de Benyamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre de ce régime.

Bennett a déclaré : « Netanyahou a adopté la méthode du mensonge et de la transformation des forces de sécurité en ennemis pour tenter de se disculper de sa responsabilité directe dans l'attaque du 7 octobre (la "Tempête d'Al-Aqsa"). »

Il a ajouté que cette approche vise à transférer les responsabilités et à éloigner les accusations de Netanyahou.

Les déclarations de Bennett interviennent alors que récemment, Sara Netanyahou, épouse du Premier ministre du régime sioniste, a accusé Yaïr Golan, ancien adjoint du chef d'état-major de l'armée de ce régime, d'avoir été informé à l'avance de l'opération « Tempête d'Al-Aqsa » (7 octobre).

Golan, rejetant ces accusations, a insisté sur son intention de porter plainte contre l'épouse du Premier ministre du régime sioniste.

Le parti affilié à Golan a souligné que Netanyahou, au lieu de s'excuser pour ses négligences dans la prise de mesures sécuritaires, tente de se décharger de sa responsabilité dans cet événement.

Alors que le cabinet de Netanyahou empêche la formation d'une commission officielle, trois ans après l'opération « Tempête d'Al-Aqsa », pour rechercher les lacunes sécuritaires, son épouse a affirmé qu'une commission d'enquête devrait être créée pour examiner la possibilité d'une trahison parmi les responsables sionistes.

Gadi Eizenkot, le principal rival de Netanyahou, a également déclaré : « Il fuit la plus grande défaite de l'histoire du faux régime israélien. »