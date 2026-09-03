Remerciements du Hamas pour les positions du Yémen en soutien au peuple palestinien

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Khalil al-Hayya, chef du bureau politique du mouvement Hamas, dans un message adressé à Abdul-Wahid Abu Ras, vice-ministre des Affaires étrangères et des Migrants au sein du gouvernement de Sanaa, a remercié le Yémen pour ses positions en soutien au peuple palestinien, à la résistance et à son appui.

Al-Hayya a souligné dans son message que les positions du Yémen reflètent la profondeur des liens fraternels et historiques entre les deux peuples et témoignent de la présence forte de la Palestine dans la conscience du peuple et de la direction yéménites.

Il a également remercié pour les positions fermes et le soutien du Yémen au peuple palestinien et à la résistance. Al-Hayya a imploré la clémence pour les martyrs du Yémen, au premier rang desquels «Ahmed al-Rahawi», Premier ministre du gouvernement de Sanaa, et d'autres ministres yéménites qui ont «payé le prix du soutien à la Palestine de leur sang pur».

Bien que le peuple yéménite soit exposé à l'agression et au blocus, le Yémen reste fermement engagé dans le soutien à la résistance à Gaza et la défense de la cause palestinienne, faisant face à la guerre génocidaire que subit le peuple palestinien.