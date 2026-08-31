Le bien et l’intérêt de l’être humain dans sa vie individuelle selon le Coran

Le Coran ne se limite pas à énoncer des obligations et des interdits. Dans certains cas, il parle explicitement de ce qui est « meilleur » et bénéfique pour l’être humain, de la repentance et du retour du péché au repentir, jusqu’à la patience, au jeûne, à l’aumône discrète et à la persévérance face aux accusations. Des actes qui peuvent sembler difficiles en apparence, mais que le Coran présente comme meilleurs pour l’épanouissement et le bonheur de l’être humain.

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