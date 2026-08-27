Araghchi : Le terrorisme économique des États-Unis contre l'Iran doit être condamné

Selon l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, dans cette lettre publiée le mercredi soir 4 septembre 1405 (calendrier iranien), a indiqué que l'objectif déclaré de cette soi-disant « opération » est de mettre fin aux relations économiques légitimes avec l'Iran, soutenu par la menace d'imposition de sanctions secondaires et d'exclusion du système financier américain.

Le ministre des Affaires étrangères a précisé dans une autre partie de cette lettre : cette soi-disant « opération » constitue un écart manifeste par rapport à l'avis et à l'ordonnance de la Cour internationale de Justice et démontre la gravité des crimes que les États-Unis commettent contre le peuple iranien ; car la Cour, le 3 octobre 2018, a ordonné à l'unanimité que le gouvernement américain garantisse l'exportation libre vers l'Iran (1) des médicaments et équipements médicaux ; (2) des denrées alimentaires et produits agricoles ; et (3) des pièces détachées, équipements et services connexes (y compris les services de garantie, d'entretien, de réparation et d'inspection) nécessaires à la sécurité de l'aviation civile, et qu'il délivre les « autorisations et pouvoirs nécessaires » et facilite le transfert des paiements et autres fonds correspondants.