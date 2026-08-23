Intercept : Le Mossad a échoué en Iran

Selon l’agence de presse Abna, le site Intercept a écrit que l’échec du Mossad en Iran, après les prévisions infructueuses concernant l’assassinat de commandants et l’incitation de l’opinion publique iranienne à renverser le régime, a attisé une crise interne dans les territoires occupés.

Selon ce rapport, l’échec du renseignement du régime sioniste en Iran a entraîné des conséquences intérieures croissantes ; des conséquences accompagnées d’une augmentation des critiques à l’encontre du travail du service de renseignement « Mossad » et de l’échec des calculs de cette organisation concernant le renversement du système iranien de l’intérieur. Cela se produit alors que les divergences au sein des institutions sionistes concernant l’efficacité de l’option militaire s’approfondissent.

Intercept, en évoquant « l’échec historique du Mossad » concernant les illusions d’un changement de souveraineté en Iran, a écrit que cet échec a provoqué l’explosion d’une crise interne dans les territoires occupés.

Le site, dans son article, a également abordé les conséquences des limogeages soudains et sans précédent de commandants supérieurs au sein du service de renseignement du Mossad, à la suite de l’échec flagrant des opérations de renseignement contre l’Iran.