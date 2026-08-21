Maîtriser sa colère, une condition essentielle du cheminement spirituel et de la servitude envers Dieu

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Dans les enseignements des Ahl al-Bayt (PSL), les pratiques cultuelles extérieures, sans maîtrise de la colère et réforme du comportement, ne suffisent pas à conduire l’être humain vers la proximité divine. L’Imam al-Sajjād (PSL) considère la maîtrise de la colère comme l’un des fondements de l’élévation spirituelle et souligne que les vertus morales s’acquièrent par l’exercice et la lutte contre les passions de l’âme.